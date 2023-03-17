Марочко: российские военные научились противостоять польским бесшумным миномётам
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что подобные миномёты используются небольшими группами военных.
«Наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — приводит РИА Новости слова Марочко в эфире Первого канала.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.