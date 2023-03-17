Марочко: российские военные научились противостоять польским бесшумным миномётам

ВС России научились противостоять украинским подразделениям, использующим бесшумные миномёты на Купянском направлении.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что подобные миномёты используются небольшими группами военных.

«Наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена», — приводит РИА Новости слова Марочко в эфире Первого канала.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные начали использовать бесшумные миномёты, предположительно, польского производства на Купянском направлении.