В Минобороны сообщили о срыве танками Т-90М вылазки ВСУ на Краснолиманском направлении

Танки ВС России Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы украинской армии на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин, на Краснолиманском направлении расчётами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-ой аэромобильной бригады ВС Украины с целью доразведать позиции российской армии.

Он уточнил, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций.

По словам Аверина, противник понёс потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

Ранее российские военные из группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, в результате чего как в ЛНР, так и в ДНР были уничтожены более 235 военнослужащих ВСУ.