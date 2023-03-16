Узнать больше

В Минобороны сообщили о срыве танками Т-90М вылазки ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Танки ВС России Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы украинской армии на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин, на Краснолиманском направлении расчётами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-ой аэромобильной бригады ВС Украины с целью доразведать позиции российской армии.

Он уточнил, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций.

По словам Аверина, противник понёс потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

Ранее российские военные из группировки войск «Центр» нанесли удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, в результате чего как в ЛНР, так и в ДНР были уничтожены более 235 военнослужащих ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить