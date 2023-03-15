РИА Новости: дешёвые дроны-камикадзе способны поражать технику противника
Отмечается, что гоночный дрон-камикадзе может оперативно доставить взрывчатку к вражеской технике.
Также сообщается, что использование дешёвых дронов становится регулярным с обеих сторон.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО «Stormer HVM» с помощью барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
В феврале стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»