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РИА Новости: дешёвые дроны-камикадзе способны поражать технику противника

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Испытания на полигоне показывают, что дешёвые гоночные дроны-камикадзе могут поражать технику противника кумулятивными снарядами, сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из подразделений ВС России.

Отмечается, что гоночный дрон-камикадзе может оперативно доставить взрывчатку к вражеской технике.

Также сообщается, что использование дешёвых дронов становится регулярным с обеих сторон.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО «Stormer HVM» с помощью барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

В феврале стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»

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