РИА Новости: дешёвые дроны-камикадзе способны поражать технику противника

Испытания на полигоне показывают, что дешёвые гоночные дроны-камикадзе могут поражать технику противника кумулятивными снарядами, сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из подразделений ВС России.