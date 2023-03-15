Узнать больше

РИА Новости: в ВС России начали поставлять дополнительную защиту для танков

Короткая ссылка
Руководствуясь опытом спецоперации на Украине в российскую армию стали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате повышается живучесть, защищённость и боевая устойчивость машин.

По данным источника, необходимость дополнительно защиты продиктована характером СВО, в том числе наличием новых противотанковых средств.

Ранее российский танкист с позывным Азер рассказал, какими преимуществами обладает новый танк Т-90М.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить