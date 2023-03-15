РИА Новости: в ВС России начали поставлять дополнительную защиту для танков

Руководствуясь опытом спецоперации на Украине в российскую армию стали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате повышается живучесть, защищённость и боевая устойчивость машин.

По данным источника, необходимость дополнительно защиты продиктована характером СВО, в том числе наличием новых противотанковых средств.

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