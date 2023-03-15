РИА Новости: в ВС России начали поставлять дополнительную защиту для танков
«Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате повышается живучесть, защищённость и боевая устойчивость машин.
По данным источника, необходимость дополнительно защиты продиктована характером СВО, в том числе наличием новых противотанковых средств.
Ранее российский танкист с позывным Азер рассказал, какими преимуществами обладает новый танк Т-90М.