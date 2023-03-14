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Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артёмовска

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины планируют провести контрнаступление в районе Артёмовска (Бахмута).
Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артёмовска
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«В районе Артёмовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара (два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку)» — сказал он.

По его словам, украинские военные планируют отсечь группировку «Вагнера» и таким образом свести к нулю выполняемые бойцами ЧВК задачи в районе Артёмовска.

Также сообщается, что сейчас подразделения «Вагнера» в Артёмовске находятся недалеко от городской администрации.

Кроме того, Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Никита Шандыба заявил, что украинская армия, находящаяся в Артёмовске, сталкивается с нехваткой боеприпасов и вооружения.

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