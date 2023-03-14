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Подполковник Дэвис высказался о последствиях падения Артёмовска для Зеленского

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Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive написал, что окружение группировки ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) обернётся разрушительными последствиями для властей Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.
Подполковник Дэвис высказался о последствиях падения Артёмовска для Зеленского
  • AFP
  • © Aris Messinis

Он отметил тактическое значение города в связи с проходящими в нём важными транспортными узлами Донбасса.

Дэвис объяснил, что потеря контроля над Артёмовском подвергнет существенному риску позиции украинских войск на других направлениях.

По его словам, украинская армия не только будет изгнана из Артёмовска, но также потеряет 10 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными.

Кроме того, он заявил, что в связи с переброской многих подразделений ВСУ с других направлений в Артёмовск возможность наступления украинских войск поставлена под угрозу.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артёмовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

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