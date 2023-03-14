Пленный военный: Киев оставил в Артёмовске только младший командный состав

Киев оставил в Артёмовске (Бахмуте) только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену.

«Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих — нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды», — рассказал он.

Ранее появилась информация, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске.