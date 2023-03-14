Власти Новой Каховки: жилые кварталы города подверглись обстрелу ВСУ

Жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области подверглись обстрелу со стороны украинских войск.

Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Сегодня ночью город в очередной раз подвергся жесточайшему обстрелу. Под ударами были исключительно мирные кварталы, было около 15—20 прилётов 120-миллиметровых мин», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».

В результате стрельбы разрушены дома, объекты инфраструктуры и ЛЭП.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по микрорайону Сокол в Новой Каховке (Херсонская область). В результате обстрела погибла женщина.