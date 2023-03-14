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Леонтьев: попытки ДРГ Киева переправиться на левобережье Херсонской области пресекаются

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Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Леонтьев: попытки ДРГ Киева переправиться на левобережье Херсонской области пресекаются
  • РИА Новости

«Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные. — RT) группы немедленно уничтожаются», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.

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