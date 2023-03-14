Леонтьев: попытки ДРГ Киева переправиться на левобережье Херсонской области пресекаются

Попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Такие попытки осуществляются постоянно, очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже тяжело понять, с какой целью они осуществляются, потому что эти (диверсионные. — RT) группы немедленно уничтожаются», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные в Херсонской области построили большое количество фортификационных сооружений.