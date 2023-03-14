РИА Новости: инструкторы из НАТО проводили минно-взрывную подготовку для ВСУ в 2018 году

Инструкторы из стран НАТО проводили минно-взрывную подготовку для украинской армии ещё в 2018 году, заявил сотрудник российских силовых структур, комментируя материалы со смартфонов убитых бойцов ВСУ.

На фото и видео с одного из телефонов, снятых осенью 2018 года, видно, как украинцев обучают инструкторы на польском и английском языках.

Сотрудник силовых структур пояснил, что это была подготовка специальных подразделений.

«Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обучение минно-взрывному делу было схожим с подготовкой террористов, которые действовали на Северном Кавказе.

4 февраля в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2.