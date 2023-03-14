Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил выявленную в укрытии бронетехнику ВСУ

Разведчики Западного военного округа обнаружили украинскую бронетехнику в укрытии, в районе Кременной в ЛНР, после чего по ней нанёс удар экипаж танка Т-72Б3.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В данный момент будем поражать цели, выявленные разведкой, выявили бронетехнику в укрытии», — заявил командир танковой роты с позывным «Успех».

Он отметил, что разведка выявляет цели, которые беспокоят пехоту, после чего танки выдвигаются на уничтожение.

По его словам, в хорошую погоду экипаж совершать три выезда в день.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские власти отправили в район Кременной неподготовленных мобилизованных.