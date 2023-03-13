Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях
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Он подчеркнул, что Запад не поставляет Украине достаточного количества вооружения, а только «кормит завтраками» украинских властей.
«Дурилка полная украинцев идёт, используют по полной программе. Ну Зеленский даёт, чтобы использовали, а кто ещё», — отметил Соскин.
Он добавил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, а также большими человеческими потерями.
Ранее в российском МИД заявили, что Белый дом делает ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», чтобы подтянуть падающие рейтинги Байдена, если он решится снова бороться за свой пост.