Украинский президент Владимир Зеленский позволил странам Запада использовать жителей Украины в собственных целях. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он подчеркнул, что Запад не поставляет Украине достаточного количества вооружения, а только «кормит завтраками» украинских властей.

«Дурилка полная украинцев идёт, используют по полной программе. Ну Зеленский даёт, чтобы использовали, а кто ещё», — отметил Соскин.

Он добавил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, а также большими человеческими потерями.

Ранее в российском МИД заявили, что Белый дом делает ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», чтобы подтянуть падающие рейтинги Байдена, если он решится снова бороться за свой пост.