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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях

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Украинский президент Владимир Зеленский позволил странам Запада использовать жителей Украины в собственных целях. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Он подчеркнул, что Запад не поставляет Украине достаточного количества вооружения, а только «кормит завтраками» украинских властей.

«Дурилка полная украинцев идёт, используют по полной программе. Ну Зеленский даёт, чтобы использовали, а кто ещё», — отметил Соскин.

Он добавил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, а также большими человеческими потерями.

Ранее в российском МИД заявили, что Белый дом делает ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», чтобы подтянуть падающие рейтинги Байдена, если он решится снова бороться за свой пост.

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