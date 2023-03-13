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Кличко признался, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей Киева

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В январе рассматривалась возможность эвакуации жителей Киева из-за перебоев с энергией. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.
Кличко признался, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей Киева
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — сказал Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии.

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