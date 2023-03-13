Кличко признался, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией жителей Киева
В январе рассматривалась возможность эвакуации жителей Киева из-за перебоев с энергией. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.
- AP
- © Efrem Lukatsky
«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — сказал Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Киеве отменили стабилизационные отключения электроэнергии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»