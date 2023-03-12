На Запорожском направлении РСЗО России до 15 раз в день обстреливают украинские позиции

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооружённых сил России каждый день до 15 раз обстреливают позиции украинских военных.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал командир подразделения РСЗО.

«В день от десяти до 15 выездов», — поделился он.

Командир уточнил, что российские силы поражают миномётные секции, ствольную артиллерию, а также наблюдательные посты ВСУ и их радиолокационные станции.

В январе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведётся эффективно.