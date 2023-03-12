На Запорожском направлении РСЗО России до 15 раз в день обстреливают украинские позиции
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал командир подразделения РСЗО.
«В день от десяти до 15 выездов», — поделился он.
Командир уточнил, что российские силы поражают миномётные секции, ствольную артиллерию, а также наблюдательные посты ВСУ и их радиолокационные станции.
В январе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведётся эффективно.