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На Запорожском направлении РСЗО России до 15 раз в день обстреливают украинские позиции

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Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооружённых сил России каждый день до 15 раз обстреливают позиции украинских военных.
На Запорожском направлении РСЗО России до 15 раз в день обстреливают украинские позиции
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал командир подразделения РСЗО.

«В день от десяти до 15 выездов», — поделился он.

Командир уточнил, что российские силы поражают миномётные секции, ствольную артиллерию, а также наблюдательные посты ВСУ и их радиолокационные станции.

В январе врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведётся эффективно.

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