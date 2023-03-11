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Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести на Украине досрочные выборы

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Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского провести в стране досрочные выборы.
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести на Украине досрочные выборы
  • Gettyimages.ru

«Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали… поэтому нужно делать досрочные выборы», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, действия Зеленского привели к тому, что в стране фактически сложилась диктатура.

Он добавил, что власти скрывают данные о тяжёлом положении украинских войск.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году намерен баллотироваться в президенты Украины.

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