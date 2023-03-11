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Посол Белоруссии: Минск готов активизировать реализацию инвестпроектов с Тегераном

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Белоруссия готова к развитию торгово-экономических связей, осуществлению совместных инвестиционных проектов с Ираном.
Посол Белоруссии: Минск готов активизировать реализацию инвестпроектов с Тегераном
  • РИА Новости

Об этом заявил белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов.

«В сложной геополитической обстановке Беларуси и Ирану удалось достичь определённых успехов в развитии двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Кольцов отметил, что по итогам 2022 года товарооборот между Белоруссией и Ираном вырос более чем в три раза.

Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в 2023 году Минск будет реализовывать во внешней торговле концепцию «разворота на Восток».

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