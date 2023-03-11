Посол Белоруссии: Минск готов активизировать реализацию инвестпроектов с Тегераном
- РИА Новости
Об этом заявил белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов.
«В сложной геополитической обстановке Беларуси и Ирану удалось достичь определённых успехов в развитии двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Кольцов отметил, что по итогам 2022 года товарооборот между Белоруссией и Ираном вырос более чем в три раза.
Ранее министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в 2023 году Минск будет реализовывать во внешней торговле концепцию «разворота на Восток».