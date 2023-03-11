МО России: в ДНР уничтожены две РЛС ВСУ американского производства

Российские военнослужащие уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщает Минобороны России.

«В районах населённых пунктов Константиновка и Приволье Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР.

26 февраля сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Херсоне в районе Камышан принадлежащую украинской армии РЛС AN/TPQ-36 американского производства.