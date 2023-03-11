Рогов: Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал в беседе реакцию украинских властей на увеличение числа украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров с Россией.

Об этом пишет ТАСС.

Рогов подчеркнул, что самое опасное для режима президента Украины Владимира Зеленского — мир, так как в мирное время придётся отвечать на вопросы о высоком уровне коррупции и преступлениях.

«Боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. В мирных условиях эти люди не способны ничего созидать, а только разрушать», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства.

6 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.