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Рогов: Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал в беседе реакцию украинских властей на увеличение числа украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров с Россией.

Об этом пишет ТАСС.

Рогов подчеркнул, что самое опасное для режима президента Украины Владимира Зеленского — мир, так как в мирное время придётся отвечать на вопросы о высоком уровне коррупции и преступлениях.

«Боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. В мирных условиях эти люди не способны ничего созидать, а только разрушать», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства.

6 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно проведение прямых переговоров между Россией и Соединёнными Штатами.

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