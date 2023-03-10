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В ЛНР заявили, что российские военные отразили атаки ВСУ в районе Кременной

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Атаки украинских военных под Кременной в ЛНР отражены, российские войска продвигаются в районе Серебрянки. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
В ЛНР заявили, что российские военные отразили атаки ВСУ в районе Кременной
  • AP
  • © Roman Chop

«На Кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения ВФУ предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки», — написал он в Telegram.

Мирошник подчеркнул, что украинские военные понесли потери и вернулись на исходные позиции.

По его словам, подразделения ВС России предприняли ряд успешных действий под Серебрянкой и улучшили своё тактическое положение.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросают раненых сослуживцев на поле боя в районе Кременной.

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