В ЛНР заявили, что российские военные отразили атаки ВСУ в районе Кременной
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«На Кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения ВФУ предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки», — написал он в Telegram.
Мирошник подчеркнул, что украинские военные понесли потери и вернулись на исходные позиции.
По его словам, подразделения ВС России предприняли ряд успешных действий под Серебрянкой и улучшили своё тактическое положение.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросают раненых сослуживцев на поле боя в районе Кременной.