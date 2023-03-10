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«СТРАНА.ua»: ВСУ применили американскую бомбу JDAM под Артёмовском

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Издание «СТРАНА.ua» сообщило, что украинская армия применила под Артёмовском американскую высокоточную бомбу JDAM.
«СТРАНА.ua»: ВСУ применили американскую бомбу JDAM под Артёмовском
  • AFP
  • © Aris Messinis

«Сообщают, что это применение американской «умной бомбы» JDAM под Артёмовском», — говорится в аннотации к ролику с нанесением удара.

Согласно данным издания, удар наносился в районе Курдюмовки.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.

Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб.

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