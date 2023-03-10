«СТРАНА.ua»: ВСУ применили американскую бомбу JDAM под Артёмовском
- AFP
- © Aris Messinis
«Сообщают, что это применение американской «умной бомбы» JDAM под Артёмовском», — говорится в аннотации к ролику с нанесением удара.
Согласно данным издания, удар наносился в районе Курдюмовки.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Соединённые Штаты направляют украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования обычных бомб в высокоточные боеприпасы.
Комплект JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса снаряд «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия», писало агентство.
Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в Донбассе почти не останется безопасных мест, если США поставят Украине комплекты JDAM-ER для наведения бомб.