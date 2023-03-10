Узнать больше

Аналитик Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине

Короткая ссылка
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ракетного «удара возмездия» по Украине в ночь на четверг, 9 марта, применялись с целью поражения особо важных объектов.

Об этом Леонков сказал в беседе с «Известиями».

«Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения», — допустил он.

Леонков добавил, что ВС России также могли ударить «Кинжалами» по военной технике, поставляемой западными странами на Украину.

9 марта в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить