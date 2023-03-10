Аналитик Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине
Об этом Леонков сказал в беседе с «Известиями».
«Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения», — допустил он.
Леонков добавил, что ВС России также могли ударить «Кинжалами» по военной технике, поставляемой западными странами на Украину.
9 марта в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.