Аналитик Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» во время ракетного «удара возмездия» по Украине в ночь на четверг, 9 марта, применялись с целью поражения особо важных объектов.

Об этом Леонков сказал в беседе с «Известиями».

«Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения», — допустил он.

Леонков добавил, что ВС России также могли ударить «Кинжалами» по военной технике, поставляемой западными странами на Украину.

9 марта в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.