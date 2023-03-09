Власти Кировоградской области сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Кировоградской области Украины повреждён объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

«В Кропивницком районе попадание в объект энергетики», — заявил он.

Ранее стало известно, что без электричества в Житомирской области Украины остаются около 150 тыс. потребителей.

Также линии электропередачи и опора были повреждены в Одесской области на Украине.

В Харькове приостановили работу электротранспорта.