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Госдеп США призвал власти Грузии и протестующих к сдержанности

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал власти Грузии и протестующих к сдержанности.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий, уважать законы и демократические ценности Грузии», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о глубокой обеспокоенности США из-за того, что парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах.

«Продвижение в парламенте этих вдохновлённых Кремлём законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию», — сказал Прайс.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это поставит под угрозу «евро-атлантическое будущее» Грузии и навредит отношениям Тбилиси с его «стратегическими партнёрами».

Ранее спецназ полиции вытеснил протестующих с площади возле парламента в центре Тбилиси.

7 марта в Тбилиси начались протесты, переросшие в беспорядки, после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

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