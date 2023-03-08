Госдеп США призвал власти Грузии и протестующих к сдержанности
«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых эскалационных или насильственных действий, уважать законы и демократические ценности Грузии», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил о глубокой обеспокоенности США из-за того, что парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах.
«Продвижение в парламенте этих вдохновлённых Кремлём законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию», — сказал Прайс.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, это поставит под угрозу «евро-атлантическое будущее» Грузии и навредит отношениям Тбилиси с его «стратегическими партнёрами».
Ранее спецназ полиции вытеснил протестующих с площади возле парламента в центре Тбилиси.
7 марта в Тбилиси начались протесты, переросшие в беспорядки, после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.