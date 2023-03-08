Число задержанных в Тбилиси участников акции протеста возросло до 77

Число задержанных в Тбилиси участников акции против закона об иноагентах возросло до 77. Об этом информирует МВД Грузии.

Отмечается, что десять человек задержаны по обвинению в неповиновении законным требованиям полиции.

Ещё одного человека задержали за насилие в отношении полицейских.

7 марта в Тбилиси произошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.

Были задержаны 66 участников протестов, ранены 50 полицейских.

Подробнее — в материале RT.

8 марта в грузинской столице началась новая акция протеста.