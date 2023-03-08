Число задержанных в Тбилиси участников акции протеста возросло до 77
- Gettyimages.ru
Отмечается, что десять человек задержаны по обвинению в неповиновении законным требованиям полиции.
Ещё одного человека задержали за насилие в отношении полицейских.
7 марта в Тбилиси произошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния.
Были задержаны 66 участников протестов, ранены 50 полицейских.
Подробнее — в материале RT.
8 марта в грузинской столице началась новая акция протеста.