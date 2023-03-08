На Украине заблокировали Telegram-каналы, оповещавшие жителей о местах раздачи повесток

В СБУ сообщили о блокировке 26 Telegram-каналов, в которых пользователей из семи регионов Украины оповещали о местах раздачи повесток в армию.

«СБУ заблокировала 26 Telegram-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации... В первую очередь они «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ресурсы в Telegram информировали о готовящихся облавах жителей Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областей. По данным украинских спецслужб, информация о действиях военкоматов обновлялась оперативно, за счёт чего аудитория призывников составила более 400 тыс. подписчиков.

Следствие предъявило обвинения шести администраторам соответствующих ресурсов, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что срочная служба на Украине, возможно, больше не понадобится.

Вместе с этим он отметил, что план по мобилизации ещё не выполнен.