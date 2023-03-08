Глава парламента Крыма считает, что Украина не должна иметь выхода к Чёрному морю

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Чёрному морю. По его мнению, это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России.

«Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Всё, что озвучено, — это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной», — сказал он РИА Новости.

Другой разделительный рубеж — река Днепр, отметил политик.

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, Запад планировал строительство в Азовском море военно-морских баз, прежде всего англосаксонских.