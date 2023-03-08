Глава парламента Крыма считает, что Украина не должна иметь выхода к Чёрному морю
- РИА Новости
«Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Всё, что озвучено, — это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной», — сказал он РИА Новости.
Другой разделительный рубеж — река Днепр, отметил политик.
Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, Запад планировал строительство в Азовском море военно-морских баз, прежде всего англосаксонских.