Узнать больше

Глава парламента Крыма считает, что Украина не должна иметь выхода к Чёрному морю

Короткая ссылка
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Чёрному морю. По его мнению,  это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России.
Глава парламента Крыма считает, что Украина не должна иметь выхода к Чёрному морю
  • РИА Новости

«Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Всё, что озвучено, — это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной», — сказал он РИА Новости.

Другой разделительный рубеж — река Днепр, отметил политик.

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, Запад планировал строительство в Азовском море военно-морских баз, прежде всего англосаксонских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить