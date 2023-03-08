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В партии «Шор» обеспокоены отсутствием реакции властей Молдавии на угрозы Приднестровью

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Жители Молдавии обеспокоены тем, что руководство республики не реагирует на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины.
В партии «Шор» обеспокоены отсутствием реакции властей Молдавии на угрозы Приднестровью
  • Legion-Media

Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер.

«Рядовых жителей Молдавии и нас в партии «Шор» беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу», — сказала Таубер.

Она призвала этих людей «чётко реагировать на подобные выпады против Молдавии».

«А Приднестровье — часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию», — сказала политик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.

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