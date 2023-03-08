В партии «Шор» обеспокоены отсутствием реакции властей Молдавии на угрозы Приднестровью
- Legion-Media
Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер.
«Рядовых жителей Молдавии и нас в партии «Шор» беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу», — сказала Таубер.
Она призвала этих людей «чётко реагировать на подобные выпады против Молдавии».
«А Приднестровье — часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию», — сказала политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.
Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.