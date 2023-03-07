Омбудсмен Сердюкова: более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена
- РИА Новости
- © Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Об этом пишет ТАСС.
«Из украинского плена нам удалось освободить 34 военных — защитников Луганской Народной Республики», — заявила Сердюкова.
По её словам, после проведения первичного осмотра медиками и оказания экстренной помощи военные вернутся домой.
Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.