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Омбудсмен Сердюкова: более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена

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Более 30 военных из ЛНР освобождены из плена в результате обмена с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Омбудсмен Сердюкова: более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

Об этом пишет ТАСС.

«Из украинского плена нам удалось освободить 34 военных — защитников Луганской Народной Республики», — заявила Сердюкова.

По её словам, после проведения первичного осмотра медиками и оказания экстренной помощи военные вернутся домой.

Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

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