Омбудсмен Сердюкова: более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена

Более 30 военных из ЛНР освобождены из плена в результате обмена с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

РИА Новости

© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

Об этом пишет ТАСС. «Из украинского плена нам удалось освободить 34 военных — защитников Луганской Народной Республики», — заявила Сердюкова. По её словам, после проведения первичного осмотра медиками и оказания экстренной помощи военные вернутся домой. Ранее Минобороны России сообщило, что 7 марта после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.