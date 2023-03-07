Пригожин сообщил, что в Артёмовске находится до 20 тысяч военных ВСУ
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«В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Он добавил, что в городе идут тяжелейшие бои, а режим президента Украины Владимира Зеленского подкидывает «всё новые и новые тысячи» украинских военных в «мясорубку».
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск (Бахмут) для украинских силовиков превратился из крепости в «мясорубку».
Он также рассказал, что российские силы контролируют почти половину Артёмовска.