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Российские войска уничтожили самоходку M109 Paladin и гаубицу M777 украинской армии

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Российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях самоходные установки M109 Paladin и гаубицу M777, сообщило Министерство обороны России.
Российские войска уничтожили самоходку M109 Paladin и гаубицу M777 украинской армии
  • AP
  • © Libkos

Кроме того, на этих направлениях за сутки уничтожены более 60 военных ВСУ.

5 марта Минобороны также сообщило, что российские войска на Донецком направлении уничтожили американскую самоходную установку М109 Paladin.

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