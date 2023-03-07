Российские войска уничтожили самоходку M109 Paladin и гаубицу M777 украинской армии

Российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях самоходные установки M109 Paladin и гаубицу M777, сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, на этих направлениях за сутки уничтожены более 60 военных ВСУ.

5 марта Минобороны также сообщило, что российские войска на Донецком направлении уничтожили американскую самоходную установку М109 Paladin.