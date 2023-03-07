Asia Times: бои за Артёмовск станут для Украины началом конца

Взятие российскими силами Артёмовска (Бахмута) может стать началом конца для украинского режима.

Об этом в статье для Asia Times заявил экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.

«Украина выводит свои войска из осаждённого города», — написал он.

По словам Вайхерта, ситуация в Артёмовске демонстрирует готовность России продолжать добиваться поставленных целей.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинские войска хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.