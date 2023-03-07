Узнать больше

Asia Times: бои за Артёмовск станут для Украины началом конца

Короткая ссылка
Взятие российскими силами Артёмовска (Бахмута) может стать началом конца для украинского режима.
Asia Times: бои за Артёмовск станут для Украины началом конца
  • AFP
  • © Aris Messinis

Об этом в статье для Asia Times заявил экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.

«Украина выводит свои войска из осаждённого города», — написал он.

По словам Вайхерта, ситуация в Артёмовске демонстрирует готовность России продолжать добиваться поставленных целей. 

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинские войска хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить