Трое украинских военных осуждены за преступления против мирных жителей Донбасса

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В новых регионах России прошли судебные процессы над украинскими гражданами — участниками военных действий на территории Донбасса, сообщает Следственный комитет России на официальном сайте. За особо тяжкие преступления против мирных жителей к разным срокам лишения свободы приговорены трое военнослужащих Украины, уточняет ведомство.
«За применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, а также жестокое обращение с гражданским населением один из них приговорён к 13 годам лишения свободы, второй — к 8,5 года лишения свободы, третий — к 18,5 года лишения свободы», — сообщается на сайте СК.
Несколько аналогичных дел ещё находится на рассмотрении, добавили в комитете.
Также продолжается работа по выявлению ранее неизвестных фактов преступлений украинских силовиков, совершённых в разные периоды времени, начиная с 2014 года.