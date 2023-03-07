Алаудинов сообщил о взятии в Артёмовске множества украинских пленных

Российские подразделения взяли в плен большое количество украинских военных в боях за Артёмовск (Бахмут), сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них — это представители Западной Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные «находятся не в лучшем состоянии».

«Это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически», — сказал Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

Он подчеркнул, что на передовую в этом районе Киев отправляет те силы и средства, которые «не жалко», однако тем временем украинское военное командование готовит три корпуса, которые должны ударить по российским военным в контрнаступлении.

«Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации», — сказал Алаудинов.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинские войска хаотично отступают из Артёмовска небольшими группами.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.