Шойгу сообщил об освобождении пяти сёл на Донецком и Купянском направлениях

В результате наступления российских войск были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

РИА Новости

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населённые пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка», — сообщил он в ходе тематического совещания с руководящим составом ВС России. 6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская «Западная» группировка войск поразила подразделения ВС Украины на Купянском направлении.