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Шойгу сообщил об освобождении пяти сёл на Донецком и Купянском направлениях

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В результате наступления российских войск были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Шойгу сообщил об освобождении пяти сёл на Донецком и Купянском направлениях
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населённые пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка», — сообщил он в ходе тематического совещания с руководящим составом ВС России.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская «Западная» группировка войск поразила подразделения ВС Украины на Купянском направлении.

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