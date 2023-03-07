El País: чешский наёмник в Артёмовске «сражался ботинком» из-за дефицита оружия
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Он сказал, что из-за дефицита огнестрельного оружия иногда приходилось доставать «всё, что у тебя есть, нож, лопату, всё важно, чтобы спасти свою жизнь».
«Когда у тебя ничего нет, ты достаёшь ботинок и убиваешь ботинком», — приводит его слова испанское издание El País.
По данным RT, ВСУ перебрасывают резервы из Харьковской области к Артёмовску из-за больших потерь.
Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют почти половину Артёмовска.