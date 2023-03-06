В Германии напомнили, что Украина должна выполнить все условия для вступления в ЕС
Об этом он сказал в интервью Bild.
«Ясно, что Украина должна соответствовать определённым стандартам», — подчеркнул политик.
Клингбайль уточнил, что речь идёт о Копенгагенских критериях, каждый из которых должен быть реализован, чтобы Украина могла вступить в ЕС.
17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.