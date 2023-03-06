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В Германии напомнили, что Украина должна выполнить все условия для вступления в ЕС

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Украина должна будет выполнить все необходимые условия, если хочет присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявил сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Об этом он сказал в интервью Bild.

«Ясно, что Украина должна соответствовать определённым стандартам», — подчеркнул политик.

Клингбайль уточнил, что речь идёт о Копенгагенских критериях, каждый из которых должен быть реализован, чтобы Украина могла вступить в ЕС.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.

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