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Зеленский сообщил, что провёл встречу с членами правящей Социал-демократической партии ФРГ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

«Провёл встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом», — указал он.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов ранее предположил, что власти США во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте.

По мнению Климова, именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы «продолжения украинской заварухи».

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