Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства
- РИА Новости
Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
«Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Он напомнил, что 40% украинской инфраструктуры уничтожено.
Также Макгрегор указал на отток населения из страны.
Как считает правозащитник из США Аджаму Барака, Украина перестала существовать как государство, так как Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать «пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона».