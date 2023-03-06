Украина как национальное государство уже мертва, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Он напомнил, что 40% украинской инфраструктуры уничтожено.

Также Макгрегор указал на отток населения из страны.

Как считает правозащитник из США Аджаму Барака, Украина перестала существовать как государство, так как Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать «пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона».