Командование российских миротворцев разбирается с обстрелом машины в Нагорном Карабахе

В Министерстве обороны РФ сообщили, что командование российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство из-за обстрела машины в Нагорном Карабахе.

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — передаёт текст заявления РИА Новости.

Ранее в российском ведомстве сообщили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.

В результате инцидента погибли трое. Также был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник.

С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен.

Боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев.