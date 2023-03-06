Командование российских миротворцев разбирается с обстрелом машины в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — передаёт текст заявления РИА Новости.
Ранее в российском ведомстве сообщили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.
В результате инцидента погибли трое. Также был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник.
С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен.
Боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев.