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Командование российских миротворцев разбирается с обстрелом машины в Нагорном Карабахе

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что командование российских миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство из-за обстрела машины в Нагорном Карабахе.
Командование российских миротворцев разбирается с обстрелом машины в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — передаёт текст заявления РИА Новости.

Ранее в российском ведомстве сообщили, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха.

В результате инцидента погибли трое. Также был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник.

С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен.

Боестолкновение было прекращено усилиями российских миротворцев.

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