Вооружённые силы Украины не получили от Запада нужной техники для создания сбалансированных общевойсковых соединений. Об этом пишет Forbes.

В статье говорится, что у Киева сейчас есть новые боевые машины пехоты и легкобронированные танки, которые по современным стандартам танками не считаются. Отмечается, что это привело к неестественному дисбалансу при переоснащении украинских бригад для «возможного контрнаступления», которое планировалось текущей весной.

По словам автора текста журналиста Дэвида Эйкса, ситуация, при которой у ВСУ имеется БМП больше, чем настоящих танков, вероятно, будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев.

Ранее украинские СМИ писали, что военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.

По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.