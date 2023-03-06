Pais: украинская армия понесла огромные потери в Артёмовске
- AP
Об этом сообщает испанское издание Pais.
В материале сказано, что 3 марта ВСУ взорвали два моста, которые соединяют единственный контролируемый киевскими властями подъезд к городу.
Отмечается, что на их месте была возведена понтонная переправа, по которой на следующий день из Артёмовска пытались выехать местные жители.
Кроме того, испанским журналистам стало известно о прибытии туда подкрепления. Так, как рассказал один из военнослужащих, зайти в город удалось только со второй попытки, так как транспортное средство вышло из строя.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) сейчас остаются около 10 тыс. украинских военных.
По его словам, Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо.