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Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков

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Украинские военные не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2 из-за многочисленных недостатков.
Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Military Watch.

В материале говорится, что одна из проблем танка в том, что он, в отличие от современных западных и российских аналогов, всё ещё использует нарезное орудие, что существенно снижает мощность и точность боеприпасов.

Также отмечается, что, несмотря на хорошо бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты, что неудачно сочетается с «отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов».

4 марта украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия поставит Украине в два раза больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее.

Он добавил, что Киев ищет варианты поставок самолётов и направил запросы о вооружении всем странам НАТО.

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