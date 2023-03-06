Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков

Украинские военные не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2 из-за многочисленных недостатков.

Об этом пишет издание Military Watch.

В материале говорится, что одна из проблем танка в том, что он, в отличие от современных западных и российских аналогов, всё ещё использует нарезное орудие, что существенно снижает мощность и точность боеприпасов.

Также отмечается, что, несмотря на хорошо бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты, что неудачно сочетается с «отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов».

4 марта украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия поставит Украине в два раза больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее.

Он добавил, что Киев ищет варианты поставок самолётов и направил запросы о вооружении всем странам НАТО.