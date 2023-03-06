Авиация ВКС России уничтожила радар украинской С-300 в ДНР
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке Минобороны России.
Кроме того, под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
26 февраля сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Херсоне в районе Камышан принадлежащую украинской армии РЛС AN/TPQ-36 американского производства.