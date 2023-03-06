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Авиация ВКС России уничтожила радар украинской С-300 в ДНР

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Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР.
Авиация ВКС России уничтожила радар украинской С-300 в ДНР
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

26 февраля сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили в Херсоне в районе Камышан принадлежащую украинской армии РЛС AN/TPQ-36 американского производства.

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