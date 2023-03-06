Балицкий уверен, что после кризиса на Украине Николаев и Одесса примут сторону России

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий считает, что кризис на Украине спровоцирует «мирный переход» Николаевской и Одесской областей, а также Запорожья на сторону России.

«Буквально весной будет кризис — это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — сказал он в эфире канала «Крым 24», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Запорожской области жители имеют связи с Днепропетровском и Харьковом.

«Очень многие, общаясь, сегодня подчёркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния», — отметил он.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее предложил расширить границы спецоперации на Украине до Одессы в качестве гарантии безопасности для полуострова.