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Балицкий уверен, что после кризиса на Украине Николаев и Одесса примут сторону России

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий считает, что кризис на Украине спровоцирует «мирный переход» Николаевской и Одесской областей, а также Запорожья на сторону России.
Балицкий уверен, что после кризиса на Украине Николаев и Одесса примут сторону России
  • AFP

«Буквально весной будет кризис — это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра», — сказал он в эфире канала «Крым 24», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Запорожской области жители имеют связи с Днепропетровском и Харьковом.

«Очень многие, общаясь, сегодня подчёркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния», — отметил он.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее предложил расширить границы спецоперации на Украине до Одессы в качестве гарантии безопасности для полуострова.

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