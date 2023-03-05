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ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 180 украинских боевиков

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили на Краснолиманском направлении до 180 украинских боевиков.
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 180 украинских боевиков
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении... поражены подразделения противника... За сутки на данном направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что также российскими военными уничтожены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины и одна самоходная гаубица «Гвоздика» боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

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