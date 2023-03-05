ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 180 украинских боевиков
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении... поражены подразделения противника... За сутки на данном направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны.
Отмечается, что также российскими военными уничтожены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины и одна самоходная гаубица «Гвоздика» боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.