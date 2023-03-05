ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что обстрелы по Донецку велись из населённого пункта Кураховка.
«Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Спустя пять минут два снаряда были выпущены по Горловке из населённого пункта Сухая Балка.
Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в Юрьевке при обстреле со стороны ВСУ.
Также поступала информация, что российские десантники поразили из миномётов пехоту противника в ЛНР.