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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Никитовскому району Горловки.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что обстрелы по Донецку велись из населённого пункта Кураховка.

«Выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Спустя пять минут два снаряда были выпущены по Горловке из населённого пункта Сухая Балка.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в Юрьевке при обстреле со стороны ВСУ.

Также поступала информация, что российские десантники поразили из миномётов пехоту противника в ЛНР.

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