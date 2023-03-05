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«Страна.ua»: в Днепре наблюдаются перебои в подаче электроэнергии

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Город Днепропетровск частично обесточен, сообщают украинские СМИ.

Об этом в своём Telegram-канале написало издание «СТРАНА.ua».

«Предварительная причина — технические проблемы на узловой станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вернуть электричество в районы должны в течение четырёх-восьми часов.

Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.

Также сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Несколько дней назад «Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях.

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