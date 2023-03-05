«Страна.ua»: в Днепре наблюдаются перебои в подаче электроэнергии
Об этом в своём Telegram-канале написало издание «СТРАНА.ua».
«Предварительная причина — технические проблемы на узловой станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вернуть электричество в районы должны в течение четырёх-восьми часов.
Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.
Также сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Несколько дней назад «Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях.