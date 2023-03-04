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Tages-Anzeiger: Rheinmetall хочет купить у швейцарской Ruag танки Leopard 1 для Украины

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Киеву.
Tages-Anzeiger: Rheinmetall хочет купить у швейцарской Ruag танки Leopard 1 для Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Tages-Anzeiger.

В материале сказано, что оборонная компания Ruag ещё в 2016-м приобрела в Италии 96 танков Leopard 1A5. Ранее они уже были в эксплуатации и на момент покупки не являлись технически исправными. 

В Ruag подтвердили, что Rheinmetall захотела приобрести танки, чтобы после переработки «доставить их на Украину».

При этом издание пишет, что Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) наложил вето на осуществление этой сделки по юридическим причинам.

Ранее глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине.

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