Владимиру Зеленскому необходимо покинуть пост президента Украины, так как он не может обеспечить контроль над ситуацией в стране.

Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В чём проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил он на YouTube-канале.

Соскин добавил, что на Украине сложились тяжёлые условия для жизни, в то время как «администрация Зеленского продолжает наживаться на гражданах».

«Люди вообще кусок хлеба не могут купить», — сказал он.

В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер призвал Зеленского понять позицию России относительно конфликта, чтобы ускорить начало переговорного процесса.