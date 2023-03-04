Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку
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Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«В чём проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил он на YouTube-канале.
Соскин добавил, что на Украине сложились тяжёлые условия для жизни, в то время как «администрация Зеленского продолжает наживаться на гражданах».
«Люди вообще кусок хлеба не могут купить», — сказал он.
В конце февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.
Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер призвал Зеленского понять позицию России относительно конфликта, чтобы ускорить начало переговорного процесса.