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Народная милиция ДНР опубликовала кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером

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Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала кадры уничтожения военного Вооружённых сил Украины российским снайпером.
Народная милиция ДНР опубликовала кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером
  • РИА Новости

Отмечается, что снайпер 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса (бывшая 3-я бригада Народной милиции ДНР) выявил и уничтожил украинского боевика на его позициях.

15 февраля Минобороны России опубликовало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, занятого военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО), на территории ЛНР.

Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в республике.

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